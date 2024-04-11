國科會：強震對科學園區影響微乎其微 少部分復機中

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（中央社記者張璦台北11日電）國科會副主委林敏聰今天表示，花蓮3日地震對科學園區影響應是微乎其微，多數廠商當天就復機正常營運，少部分業者正在復機中，短期內可恢復正常，但因為重新調整機台造成的損失，屬於業者營業機密。

至於外媒報導，台廠考量地緣政治風險擬設立海外第二總部，林敏聰回應，也有國際半導體設備商來台灣設立研發中心。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，就「國家科技發展策略與布局」進行專題報告並備質詢，國科會主委吳政忠請假，副主委林敏聰代理列席。

朝野多位立委質詢時關切，花蓮近海3日發生強震，由於台灣半導體產業居世界關鍵地位，3大科學園區恢復狀況如何以及災害損失預估。

林敏聰指出，這次地震對園區基礎建設未造成影響，水電氣正常供應，園區廠商部分主要為因應地震預防性停機及人員疏散，大部分工廠於當日已完成復機、已正常營運，少部分工廠也正在復機校準中，短期內即可正常營運。

至於科學園區災損規模，林敏聰表示，如何計算整體損失牽涉個別企業內部盤點的資訊，基本上，因地震直接造成的園區損失應是微乎其微、相當有限，但因為重新調整機台而造成的損失，屬於業者的營業機密。

同時，有立委關心南部科學園區嘉義園區通過的環評未包含半導體產業進駐，僅有規畫引進精準健康、智慧載具、智慧農業與其他新興科技4大產業，晶圓代工龍頭台積電先進封裝廠是否仍會落腳嘉義。

列席備詢的南科管理局局長蘇振綱表示，嘉義園區環評是排除晶圓製造，但是其他新興科技範疇可以容納封裝產業，台積電已於3月提出申請，具體建廠、進駐時程要由廠商自行對外說明。

此外，有立委質詢，外媒報導，受地緣政治影響，台灣幾家大型製造商正考慮在海外設立第二總部，其中包括光寶科和佳世達，科學園區廠商到海外設總部的意願如何。

國科會產學及園區業務處處長許增如指出，台灣產業也高度仰賴海外市場，因此會有全球布局的策略；林敏聰表示，同樣是在有地緣政治影響的情況下，事實上，國際大廠也有來台灣設立研發中心。

據經濟部公開資料顯示，全球前3大半導體設備商，即荷商艾司摩爾（ASML）、美商應用材料（Applied Materials）及美商科林研發（Lam Research）均有來台設立高階研發中心。（編輯：潘羿菁）1130411