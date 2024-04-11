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彭博：美超中成為台灣最大出口市場 21年來首見

2024/4/11 14:31
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（中央社台北11日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）解讀台灣財政部10日發布的數據認為，美國擠下中國，睽違21年再次成為台灣最大出口市場。

彭博指出，中國國家主席習近平10日會見台灣前總統馬英九，雙方凸顯兩岸一家親姿態。然而貿易數據卻呈另一番光景。

彭博報導指出，3月台灣對美國出口同比成長65.7%，來到91億美元。對中國的出口僅成長6%來到79億美元。這一轉變凸顯隨美國政府不斷減少對中國商品的依賴，全球貿易關係正在重新調整。2023年底韓國對美出口也超過對中國出口。

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然按台灣財政部公布的新聞稿與報表顯示，台灣今年3月對中國大陸與香港出口為127.2億美元，較去年同期減少1.6億美元（-1.3%），對美國出口 91.2億美元，較去年同期增36.1億美元（+65.7%）。

彭博解釋，自2003年中以來中國一直是台灣出口的第一大目的地，他們這次是只計算台灣直接出口中國的貨物，不含香港。若是將對中國和香港的出口合計，中港仍是台灣最大的海外市場，只不過與美國的差距正迅速縮小。（編輯：陳亦偉）1130411

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