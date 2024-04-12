生技股強攻保健食品 股東紀念品掀養生風潮

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（中央社記者何秀玲台北12日電）據統計，疫後台灣保健食品大餅規模超過新台幣1600億元，生技雙雄葡萄王、遠東生技都強攻保健食品商機，今年股東紀念品吹起養生保健潮；包括IC設計公司世紀民生今年營運重點也將放在生技產品，衝刺旗下自有品牌。

葡萄王今年3月和第1季營收，雙創歷年同期新高。集團表現最亮眼為上海葡萄王，受惠中國通路資源整合，與新品大陸版的康貝特上市，帶動上海葡萄王3月營收大增87.56%；母公司台灣葡萄王3月營收年增4.87%，自有品牌新保健品上架，加上美式量販特規保健品行銷活動，為營收注入動能。

葡萄王近期公布股東會紀念品，為養生保健品一盒60粒，頗受股東關注。

遠東生技也公布股東會紀念品，推出總價值新台幣3000元包括紅利金、公司保健食品和下單禮等；遠東生技強調，只要在4月18日前成為股東，即使持有1股，皆可獲得紀念品，鼓勵大家成為股東。

遠東生技事業開發部副總經理闕蓁儀表示，遠東生技以外銷國際市場為主，近年來歐美流行起綠藻的「綠時尚」，帶動公司營收；今年第1季營收9251萬元，年增39.25%，創歷年同期次高，業績顯著成長。

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世紀民生原本營運項目為IC設計等項目，2021年在新經營團隊上曜集團帶領下，進行組織重整，並朝向多角化集團經營模式；看準全人保健商機成立「朝和生醫」品牌，推出保健食品，跨入生醫保健領域。

世紀民生表示，今年2月起以美白、紓壓、纖體三大保健食品，於社群媒體、電商平台上架銷售，結合AI聊天機器人，提供線上健康諮詢，對今年第1季營運帶來正面挹注。（編輯：張良知）1130412