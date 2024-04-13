台塑四寶首季迎春燕 南亞受惠AI需求助攻

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台塑四寶今年第1季獲利新台幣80.09億元，擺脫去年第4季虧損陰霾。隨著時序步入傳統旺季，台塑四寶樂觀看待第2季營運，南亞受惠AI產品需求強勁，電子材料將成為貢獻營收要角。

石化業過去一年在需求不振影響下，營運表現低迷。隨著終端庫存去化告一段落，需求逐漸回溫，帶動台塑四寶第1季稅後歸屬母公司淨利轉正，獲利達80.09億元，年增16.5%。

進一步觀察台塑集團4大公司每股稅後淨利（EPS）表現，以台塑化的0.53元最高、台化0.26元居次，依序是南亞的0.16元及台塑的0.03元。

觀察國際原油價格走勢，台塑化指出，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決定延長額外減產，各家機構預期第2季全球原油供給由過剩轉為短缺，未來若利率逐步降低，將激勵全球經濟成長及油品需求，支撐油價保持穩健。

時序步入傳統旺季，營建、汽車、家電、塗料、農膜、鞋材及食品包裝等產業需求轉強，台塑指出，亞洲輕油裂解廠密集歲修，台塑第2季歲修減少，開工率可望從第1季的84%增至87%；需求面則看到中國經濟動能轉強，有利石化產品需求成長。

南亞除了化工、聚酯、塑膠加工產品需求回溫外，旗下電子材料更受惠AI（人工智慧）相關產品需求強勁，在記憶體市場價格上漲、晶片產量提升，以及國際銅價走強帶動客戶回補庫存需求下，電子材料、載板訂單成長，應用在CCL中高階板材及複材市場的環氧樹脂需求也逐步提升。

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台化坦言，傳統「金三銀四」的旺季效應雖不如預期，但推估旺季只是推遲，在原油價格堅挺向上狹幅盤整，輕油、石化品及塑膠都在上漲趨勢下，第2季可預見市場仍有向上動能。

法人分析，產油國持續減產，支撐國際油價位處高檔；然而石化業產能過剩、中國房市持續不振等因素短期無法消除，雖然需求回溫，但仍要觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動態，若進一步降息，可望帶動石化產品需求成長，擴大利差空間。（編輯：張良知、郭無患）1130413