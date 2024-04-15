力積電首季虧損縮小 地震估影響第2季出貨5%至8%

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（中央社記者張建中台北15日電）晶圓代工廠力積電第1季虧損縮小，每股虧損新台幣0.11元。總經理謝再居表示，花蓮地震估計影響第2季出貨5%至8%，預期第2季毛利率將較第1季持平或更佳。

力積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受工作天數減少影響，力積電第1季營收108.2億元，季減3%。

隨著產能利用率攀升，提列閒置產能成本減少，力積電第1季毛利率回升至15.4%，較去年4季拉升12.3個百分點，稅後淨損縮小至4.39億元，每股虧損0.11元。

關於花蓮地震對營運的影響，謝再居表示，人員平安無礙，評估廠務系統沒有損傷，水、電、氣體設施及無塵室環境維持良好運作，生產快速回穩，生產線於地震3天內回復至80%，1星期回復至95%水準。

謝再居說，生產線對於震度比較敏感的黃光機台、爐管區受影響比較大，預估晶片報廢、零配件損失小於新台幣5億元，估計將影響第2季出貨5%至8%，生產線追趕補貨中，希望能夠降低出貨影響。至於保險理賠仍在評估中，希望能得到50%至60%理賠範圍。

謝再居表示，隨著終端市場需求及客戶庫存改善，需求明顯增加，預期記憶體平均售價可望逐季拉升，分離式元件及電源管理晶片需求和產品平均售價應可維持穩定，影像感測器和中小尺寸面板驅動IC因中國對手競爭激烈，產品平均售價相對不樂觀。

力積電去年第4季產能利用率約65%，謝再居指出，今年第1季邏輯產品產能利用率回升一些，記憶體產品產能利用率逼近滿載，達95%至98%，預期第2季記憶體產品產能利用率將維持與第1季相當水準，邏輯產品產能利用率約65%至70%，整體毛利率將較第1季持平或更佳。

謝再居說，5月2日將舉辦銅鑼廠剪綵啟用儀式，之後擴產投資視市場需求審慎評估，未來1年投資將著重於電源管理晶片、記憶體製程、中介層的銅製程等。

受通膨影響，設備單價調整，加上因應市況及客戶需求，調整產品組合，力積電2024年資本支出自原先的240億元，調高至320億元。（編輯：楊凱翔）1130415