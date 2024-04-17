南山人壽重返市場 3月壽險業投資型新契約年增率翻正

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（中央社記者謝方娪台北17日電）南山人壽走過境界系統之亂，今年2月24日重返投資型保單市場，加上3月台股氣勢如虹登上2萬點大關，助力投資型保單銷售，整體壽險業3月投資型保單新契約保費達新台幣260.59億元，年增0.14%。

壽險公會今天公布，若加計認列在負債項下收入，3月整體壽險業新契約保費收入達672.71億元，年增0.6%。

其中，投資型保單新契約保費揮別2月大幅衰退逾4成陰霾，3月單月衝出260.59億元成績，年增0.14%，恢復正成長。

壽險業者分析，台股加權指數在3月改寫歷史新高，資本市場欣欣向榮，對投資型保單買氣有助益；另一方面，南山人壽2月底重新開賣投資型保單，3月貢獻28.4億元新契約保費，亦是一大原因。以投資型保單為銷售主力的安聯人壽，3月投資型保單新契約保費則達45億元。

安聯人壽分析，現在觀察，美元利率有可能長時間維持高位，但預計利率將趨於穩定，各國央行今年潛在轉向仍有利投資市場表現，且因2023年投資型保單基期較低，今年預期銀行通路將展現銷售力道，助力投資型保單買氣，對今年壽險市場持審慎樂觀態度。

南山人壽指出，投資型保單與資本市場連動性高，隨美國升息循環週期已達最高點，有望今年降息，各通路銷售動能有望回溫，且市場多看好台股延續多頭行情，樂觀預期今年投資型商品買氣可望正向成長。

3月整體壽險業傳統型保單新契約保費則達412.12億元，雖維持正成長動能，但年增率收斂至0.9%，主因2023年同期基期較高所致。

根據壽險公會統計，雖然壽險業3月新契約保費呈現正成長，但續年度保費僅1233.16億元，年減17.12%，合計3月總保費收入1905.87億元，年減11.62%，陷入衰退。（編輯：楊凱翔）1130417