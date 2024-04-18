大同：變壓器北美UL認證到手 搶食美國基建商機

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（中央社記者潘智義台北18日電）大同公司今天宣布，取得北美變壓器UL實驗室認證，美國變壓器市場戰略布局迎來首個里程碑。在完整銷售策略下，大同看好美國市場將為集團打造高速成長引擎，並定調2024年為衝刺美國變壓器市場元年。

大同發布新聞稿說明，旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品，除出貨至北美地區外，也正與多個國際客戶洽談訂單中；隨著此次UL認證通過，與美國客戶相關訂單將進入最後合約階段。

大同指出，全球第4次工業革命進入人工智慧（AI）高速算力時代，美國AI資料中心快速發展，用電量急劇增加情況下，能源轉型、電網汰舊換新需求迫切，其中變壓器更是高價位關鍵設備。

大同表示，電力變壓器生產週期約12個月、配電變壓器約4至6個月，在此浪潮下，大同首要看好生產週期較短的配電變壓器，並可望今年先挹注業績，2025年有信心迎來電力與配電變壓器的營收加乘效益。

此外，大同表示，變壓器外銷毛利率較佳，也有助優化產品組合及獲利結構。

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大同強調，憑藉逾70年專業重電技術，在台電強韌電網計畫中扮演重要供應角色，並持續挹注營收與獲利；隨著北美UL認證取得，有信心搶攻美國1.2兆美元基礎建設法案，以及4370億美元抗通膨法案的大餅。

大同引述外媒報導，美國政府1.2兆美元基礎建設法案中，加州獲得的總資金額最高、德州次之；大同推廣策略鎖定美國加州、德州與大西北地區的電力公司、工程統包與新能源系統廠，銷售通路包含大同在加州的美國電機子公司、經銷商合作夥伴，以及國際品牌合作接單生產。（編輯：張良知）1130418