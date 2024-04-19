群創擬現金減資12% 每股退還股款約1.2元

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（中央社記者潘智義台北19日電）為避免景氣循環影響業績，提高非顯示器領域營收比重，面板廠群創光電今天宣布，擬辦理現金減資逾新台幣108.94億元，減資比率約12%，每股退還股款現金約1.2元。

群創發布新聞稿說明，以「超越面板」（More than Panel）為核心理念，轉型再造將組織重塑為「顯示器領域群Display Domain」及「非顯示器領域群Non-display Domain」，推升轉型效率，並於今天董事會決議擬辦理現金減資，退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構。

群創表示，擬辦理現金減資金額108億9436萬10元，銷除股份10億8943萬6001股。以目前已發行股份總數普通股90億7863萬3338股，依前述減少資本計算，預計減資比率約為12 %，每股退還股款現金約1.2元，減資後股本798億9197萬3370元，計79億8919萬7337股。

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群創強調，透過客製化和自主研發提高競爭力，維持產品利潤，推動「數位轉型」，從智慧製造到智慧營運，全面提升公司經營體質，透過結合大數據與人工智慧（AI），使產品朝向高質量、高規格的趨勢發展，提供具有競爭力的產品以滿足客戶需求。

同時，群創透過建立場域生態圈推升產品加值的策略，成功跨域整合大小尺寸顯示器，提供智慧交通、智慧城市的各項智慧解決方案，深耕非顯示器領域如智慧醫療、半導體封裝等多元領域，朝向成為更全方位的場域解決方案供應商。（編輯：楊凱翔）1130419