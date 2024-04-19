利空罩頂股匯雙殺 新台幣收32.512元創近8年新低

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中東緊張局勢升溫，加上台積電法說展望引發失望性賣壓，外資上演大逃殺，台灣股匯市慘遭血洗，台股盤中一度崩跌逾千點，新台幣匯率跟著爆量跌逾2角，而後跌幅收斂，終場收在32.512元，仍重挫1.36角，本週累計狂貶2.19角。

以色列飛彈攻擊讓中東衝突再升溫，加上台積電法說「3個下修」，看淡全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場展望，又有美國聯準會官員放鷹，令金融市場利空罩頂。

台股今天盤中指數崩跌1009點，創史上盤中第2大跌點紀錄，終場下跌774點，收在19527.12點，改寫台股單日最大跌點，本週下跌1209點。外資今天大砍台股857億元，創史上第2大賣超紀錄。

新台幣兌美元今天以32.41元開出後，火速摜破32.5元的重要心理關卡，儘管出口商看到超甜價格，蜂擁進場拋匯，跌勢一度小幅收斂，但不敵熱錢大舉匯出，盤中最低觸及32.586元、暴跌2.1角，終場收在32.512元，為2016年6月下旬以來、近8年新低。

外資今天積極倒貨並匯出，出口商進場撿便宜也不手軟，台北及元太外匯市場總成交金額爆出34.065億美元的驚人巨量。

外匯交易員指出，今天利空罩頂，雖然新台幣重挫，但亞幣也跌得一塌糊塗，央行並沒有大力阻貶，只是於盤中適時提供流動性。

根據央行統計，美元指數在避險情緒高漲之下，今天勁揚0.24%，亞幣全面下殺，人民幣微跌0.02%，日圓下跌0.08%，越南盾貶值0.19%，不過匯價跌至歷史新低，越南央行表示已做好干預匯市的準備，新台幣重挫0.42%，韓元暴跌0.67%。

新台幣匯率今天同步收週線，在美國經濟數據亮眼、市場修正聯準會降息預期，以及中東緊張局勢升溫等消息面的波動，股匯走勢如坐大怒神，同步下挫後，一度雙雙反彈，但本週最後一個工作日，再次受到利空夾殺，股匯齊跳水，新台幣匯率本週貶掉2.19角或0.67%，週線連6黑。

外匯交易員分析，短線聚焦中東戰事是否擴大，如果持續有新的發展，避險情緒濃厚，美元指數居高，將加重亞幣貶值壓力；而聯準會官員放鷹，再次打擊降息預期，後續經濟數據表現牽動聯準會決策，仍是重點關注項目。（編輯：潘羿菁）1130419