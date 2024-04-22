台灣大攜手91APP 布建D2C電商防詐網

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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣大哥大旗下「安心Call」隱碼服務，已累計保護2000筆通話，降低90%個資外洩相關詐騙，台灣大今天再宣布與台灣首家上櫃D2C SaaS服務公司91APP戰略合作，為品牌企業用戶布建D2C電商防詐網。

台灣大哥大今天透過新聞稿說明，「安心Call」的隱碼技術可隱蔽通話雙方的真實電話號碼，有效防止個資外洩風險，提供消費者可靠的網購環境，將有更多的品牌通路業者及其顧客受惠，在個資被充份保護的情況下享受收發貨服務。

台灣大說明，「安心Call」服務可運用於電商網購、外送平台、叫車服務等任何有通話聯繫需求的產業，目前已成功導入momo、博客來、叫車平台yoxi、大型醫療機構等企業，並有超過50家企業洽詢測試驗證中。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉表示，看好台灣大透過與91APP的合作，「安心Call」服務將被更廣泛地應用於D2C電商中，進一步擴大其在台灣電商生態系中的影響力。

D2C為Direct-to-Consumer的縮寫，意思是指「直接面對消費者」的商業模式，也就是「不透過中間商的協助，製造商直接將產品賣給消費者」的運作模式。

91APP表示，面對詐騙頻傳與複雜的市場環境，91APP首重資訊安全與保護，積極協助品牌客戶防護升級，本次與台灣大哥大共同為品牌客戶在D2C電商營運上打造護城河，透過隱碼服務盼聯手阻詐。（編輯：楊凱翔）1130422