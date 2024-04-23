環球晶：業績第1季落底 下半年可望優於上半年

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（中央社記者張建中新竹23日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，產業景氣存在不確定性，產品平均售價與營運成長面臨壓力，不過預期業績應於第1季落底，下半年表現可望優於上半年。

徐秀蘭獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award，今天出席頒獎典禮。她在受訪時針對產業景氣表示，美國聯邦準備理事會（Fed）仍未降息，可能連帶影響消費，此外，電動車需求也不如預期，產業景氣存在不確定性。

徐秀蘭說，在存貨水位仍高的情況下，為爭取客戶下單，提供客戶價格優惠，產品平均售價面臨壓力，營運成長也面臨壓力。

徐秀蘭表示，記憶體市場需求成長顯著，人工智慧（AI）相關的先進製程需求強勁，預期第1季應為今年營運谷底，第2季業績將較第1季略佳，下半年表現將優於上半年水準。

徐秀蘭說，產能擴充及籌資是當前兩大營運重點，目前在義大利及美國德州建置12吋矽晶圓廠，其中，美國德州廠將於第2季、第3季導入設備，第4季送樣客戶。

至於德州廠補助方面，徐秀蘭表示，環球晶已提出申請，目前尚未進入協商階段。德州廠綠電取得相對容易，且可就近服務當地客戶，減少產品運輸的碳排，不過建廠成本高，希望政府能協助減緩相關影響。

在籌資方面，徐秀蘭說，環球晶陸續發行海外存託憑證、國內普通公司債，並以世創（Siltronic）持股為交換標的，發行海外附認股權公司債，挹注資金。

徐秀蘭身兼太陽能廠中美晶董事長，她表示，太陽光電在這次花蓮地震中有助於穩定供電，預期政府的能源政策將會延續，目前客戶需求已有回溫情況，中美晶太陽能今年業績應可成長。

徐秀蘭說，中美晶轉投資包括朋程、宏捷科及台特化今年業績可望同步成長，其中，台特化還將掛牌上櫃。（編輯：張均懋）1130423