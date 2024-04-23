欣興首季獲利年減逾4成 每股賺1.6元

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（中央社記者江明晏台北23日電）欣興今天公布首季財報，歸屬於母公司業主淨利24.33億元，年減40.5%，每股盈餘1.6元，較去年同期2.7元的水準衰退，欣興表示，預估第2季營收會持平至略降，上半年景氣尚不明朗，下半年會優於上半年。

欣興今天公布首季財報，營收新台幣264.02億元，年減0.6%，歸屬於母公司業主淨利24.33億元，年減40.5%，每股盈餘1.6元，較去年同期2.7元的水準衰退。

欣興先前表示，2024年首季載板、PCB、HDI等產品線有看到急單，預估第2季營收會持平至略降，市場需求還沒看到明顯復甦，上半年景氣尚不明朗，訂單能見度相對有限，下半年會優於上半年，全年展望還要觀察庫存，以及中國經濟復甦等不確定因素。

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在成長動能方面，欣興指出，AI相關產品仍為主要成長動能，其中ABF載板AI應用產品需求旺盛，高速運算（HPC）產品穩定量產中，對次世代產品的掌握度也很高，下半年至2025年將有新產品進入量產階段。

此外，欣興今天公告，董事會通過子公司蘇州群策科技公司首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在中國大陸證券交易所上市案，並預計將提請本公司113年度股東常會討論事，但考量整體市況、申請時機及相關作業等因素，致使相關時程尚待進一步確定，擬待未來相關時程確定後，將再提請審計委員會、董事會暨股東會討論。（編輯：楊凱翔）1130423