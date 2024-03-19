中國房地產市場不振 2023年虧損規模破千億

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（中央社台北19日電）中國房地產近期陸續發布去年的業績報告，「虧損」幾乎成了共同的關鍵字。據統計，在中國A股與港股上市的房企，截至目前已公布的業績，去年虧損總額超過人民幣千億。

中國房地產市場動盪，知名企業接連陷入財務危機甚至面臨被清算的壓力，即便官方接連發布刺激市場、穩投資信心政策，仍難以扭轉劣勢，經濟情勢也因此受到衝擊。

據第一財經報導，市場的疲弱從銷售業績可見端倪，根據近期在中國A股與港股上市的房企所發布的2023年業績報告，房地產業的總虧損突破千億。

報導指出，A股目前已有58家房企發布業績預告，其中43家房企扣除非經常性損益後呈現淨虧損，淨虧損總額上看人民幣784億元（下同，約新台幣3450億元）。整體虧損額較大的房企依序為華夏幸福、綠地控股、首開股份等企業。

其中，華夏幸福扣除非經常性損益後呈現虧損，虧損金額上看113億元；綠地控股扣除非經常性損益後，虧損預計落在74億元到94億元之間。

綠地控股在財務報告中提到，虧損的原因包含房地產市場持續低迷，導致資產價格下跌、房地產行業及基建等相關行業深陷困境，導致企業營業收入年增率下降等。

據報導，加上港股的上市房企所發布的報告，全中國的房企在2023年間的總虧損突破千億元。

分析指出，中國上市房企利潤下滑的情形始於2021年，但如今情況更加嚴峻。過去整體產業主要是受風險房企出現大幅虧損拖累，如今龍頭房企也面臨業績調整壓力，結算收入下降、利潤率下降等情況普遍。

對於今年的房地產情勢，分析認為房企的銷售仍然面臨壓力，儘管房企手裡有待開發的商品，但供貨意願較低；各房企加大力度投入「保交樓」的情形會更加普遍，因此在資金有限情況下，房企可投入新開工項目的資金明顯減少。

報導另引述諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙指出，根據目前的銷售端數據看，開年新房銷售情形並不樂觀，較去年同期下滑明顯。從融資端看，中國人民銀行多次發聲一視同仁支持房企合理融資需求，但對面臨風險與虧損房企的融資仍較為謹慎，預計2024年行業破產規模持續上升。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130319