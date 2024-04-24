傳退出網家董事會 和碩童子賢：捕風捉影不評論

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（中央社記者吳家豪台北24日電）電商集團PChome網路家庭今年股東常會將改選董事，媒體報導和碩董事長童子賢近期已經主動要求不續任網家獨立董事。童子賢今天接受媒體採訪簡短回應，相關報導為「捕風捉影」，是否續任獨董由網家回答。

童子賢下午出席「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇」接受媒體採訪表示，這是私人公司的事情，他已經向網家董事長詹宏志致意及說明，寫報導的記者沒有採訪他，他也不認識該記者，對於相關報導，「我沒有辦法評論」。

網家今天告訴中央社記者，對於近日媒體報導，並未經求證報導中的獨立董事本人，一切以4月29日董事會後公告為準。

網家2021年改選董事時，提名獨立董事候選人包括和碩董事長童子賢、前任中華電信董事長賀陳旦、李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕。黃麗燕於2022年7月因健康因素請辭，2023年6月由台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾接任。

談到人工智慧（AI）產業景氣，童子賢表示，AI是科技發展的新指標，就像電動車一樣蓄勢待發，還沒有發展到極致。他常用念書比喻，自己以前從事過的桌上型電腦主機板，「早就已經研究所畢業」，沒有太新的東西需要調整；反觀AI和電動車產業，「都像早上八九點的太陽，還充滿了希望」。

童子賢說，短期會發現有些公司上來、有些公司淘汰，都是3到6個月的短期現象，要看未來5到10年趨勢。AI與電動車產業現在相當於「國中三年級」，還有很大前途、很開闊的路等著發展。

他認為，整個AI領域還會不斷拓展，尤其應用面以後也會崛起，等到發現AI無所不在，才是真正造福現代文明的時候，屆時AI產業會比現在成長好幾倍。（編輯：翟思嘉）1130424