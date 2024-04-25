漢來美食首季獲利創高 下半年營收拚季季高

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（中央社記者江明晏台北25日電）疫後餐飲市場爆發加上展店效益，推升漢來美食首季營收、獲利創高。漢來美食看好第2季傳統淡季過後，第3季聚餐旺季、第4季尾牙高峰，有望寫出季季衝高的成績，今年也將繼續邁開展店步伐。

漢來美食去年合併營收新台幣49.2億元，創歷史新高，較2022年37.6億元成長31%，主力品牌漢來海港及宴會廳營收成長均逾3成；稅後淨利3.2億元，年增1.5倍，每股盈餘7.61元，較2022年3.08元大幅增加逾倍。

漢來美食表示，去年進駐台北漢來飯店的餐飲包括島語自助餐、宴會廳、粵菜餐廳東方樓，都已開始獲利，推升首季營收、獲利創高；第2季雖是淡季，但母親節也是聚餐高峰，旗下自助餐品牌假日訂位已經全滿，中餐廳訂位也達5至6成，看好今年第3季的聚餐旺季、第4季的尾牙高峰，有望寫出季季衝高的成績。

缺工問題持續困擾餐飲業，漢來美食表示，原本台北漢來飯店要開出的火鍋與牛排品牌，受到缺工影響，已決定委外經營，業態不變，目前也有洽談對象，最快在第3季開店營運。

針對今年展店計畫，漢來美食表示，新開出的品牌溜溜酸菜魚日前在中壢開出第4店後，下半年還會在南紡購物中心與遠百竹北店開出2店，今年營收有望倍增。

此外，漢來美食旗下島語自助餐將進駐大巨蛋SOGO CITY，但由於施工進度落後，預估要延後到明年第3季；位於敦化SOGO的漢來海港預計會在明年底租約到期前結束營業，後續會繼續覓點改裝開出升級版。

漢來海港自助餐廳今天宣布推出「巧遇甜點季」，邀請日本米其林星級主廚昆布智成來台客座，推出為期3週的創作甜點，預期將帶動業績成長。（編輯：張良知）1130425