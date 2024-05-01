鴻海攻車用再下一城 與采埃孚合資底盤公司

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（中央社記者江明晏台北1日電）鴻海與全球汽車零組件供應商采埃孚集團今天共同宣布，雙方已完成車用底盤系統合資公司程序，各持有50%股份，為鴻海在汽車產業開闢新前景，雙方將深入合作，探索更多創新領域。

鴻海與全球汽車零組件供應商采埃孚集團，今天透過新聞稿共同宣布，采埃孚與鴻海已於4月30日正式完成乘用車底盤系統合資公司程序，由鴻海收購采埃孚底盤模組公司50%股份，雙方各持有50%股份。

鴻海與采埃孚已於2023年7月24日簽署合資協定，並獲相關監管機構批准，新合資公司名為ZF Foxconn Chassis Modules，將成為股東雙方未來發展戰略的核心要素。

合資公司將由兩名采埃孚高階主管帶領，杜夫（Eike Dorff）擔任執行長，財務長則是里恩霍夫（Urs Rienhoff）。采埃孚底盤模組公司為全球高階和暢銷車型製造商提供產品，在全球擁有25個據點，大約3800名員工，其中近100人常駐德國，采埃孚底盤模組業務2023年銷售額約為43億歐元，計47億美元。

采埃孚看好，雙方的戰略合作，將為集團帶來更多獲利成長的資源、新客戶群體，更為采埃孚在不斷成長的車軸系統組裝市場之外，創造更多發展機會。

鴻海指出，收購采埃孚底盤模組公司50%的股份，將為鴻海在汽車產業開闢新前景，合資公司的企業價值約為10億歐元，約11億美元，雙方將利用現有業務領域的核心競爭優勢和流程優勢，致力於新市場的開拓。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，這個戰略合作案終於底定，鴻海的全球網路和供應鏈管理能力，將有效協助雙方長遠的發展戰略，期待在更廣泛的交通領域，與采埃孚共同探索更多合作機會。

采埃孚集團執行長克雷恩（Holger Klein）表示，采埃孚和鴻海在合資公司中優勢互補，將各自獨有的優勢，如工程能力、靈活性、經驗技術和客戶導向等在全球範圍內融合在一起，確保在當前成長領域的領先地位，並為進入未來市場鋪平道路，將和鴻海攜手，滿足市場新舊客戶的多元化需求，同時將更多創新技術成果應用於量產車型。（編輯：楊蘭軒）1130501