微軟推動AI 將在泰國設首座在地資料中心

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（中央社曼谷1日綜合外電報導）微軟執行長納德拉表示，將在泰國打造該區域第一座資料中心，促進雲端和人工智慧（AI）基礎設施的發展；納德拉同時也承諾，未來將為超過10萬名泰國人提供AI訓練發展技術。

綜合路透社與法新社報導，微軟（Microsoft）承諾至 2025年在東南亞培訓250萬人使用AI。曼谷是東南亞的主要經濟參與者，但在科技產業落後印尼與新加坡。

納德拉（Satya Nadella）今天在曼谷表示，泰國擁有絕佳機會「打造數位優先、AI驅動的未來」。

納德拉在泰國首都曼谷舉行的活動，談到微軟雲端運算平台。他表示：「這代表泰國不僅擁有Azure全部的功能，而且還擁有世界一流的AI基礎設施。」

資料中心區域是存放運算基礎設施的實體位置，允許安全可靠地存取雲端平台。

納德拉表示：「我們新的資料中心區域，以及我們在雲端和AI基礎設施，還有AI技術上的投資，都建立在我們對這個國家長期的承諾上。」

微軟在聲明中補充說，他們的投資將提供AI培訓，「使泰國超過10萬人受益」，並支持泰國壯大其開發者社群。

泰國是納德拉這次東南亞之行的最新一站。他昨天在印尼承諾投資17億美元（約新台幣554億元），建設AI和雲端運算基礎建設，之後將前往馬來西亞。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130501