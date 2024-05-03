慧榮未出貨訂單持續增加 今年營收成長上看3成

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（中央社記者張建中新竹3日電）記憶體控制晶片廠慧榮科技第1季營收1億8931萬美元，表現優於預期，加上未出貨訂單持續增加，慧榮調高今年營收目標，到8億至8億3000萬美元，較2023年成長25%至30%。

慧榮總經理苟嘉章透過新聞稿表示，第1季需求優於預期，產品平均售價揚升，使得營收表現優於預期，並帶動獲利持續提升。

慧榮第1季營收1億8931萬美元，優於原預估的1億7200萬至1億8200萬美元水準，季減6%，年增53%，稅後淨利2159萬美元，每股純益0.64美元，約新台幣21元。

苟嘉章說，用戶端固態硬碟（SSD）控制晶片營收連續4季成長，動能主要來自於終端市場需求穩定，以及與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠合作案規模增加，預期將持續挹注今年營收與獲利。

苟嘉章表示，NAND Flash廠控制晶片外購比重不斷提升，慧榮與NAND Flash廠合作案將持續增加。因年初營運表現強勁，且未出貨訂單增加，決定調高全年營收目標。

慧榮預估，第2季營收將約1億9900萬至2億800萬美元，季增5%至10%。全年營收約8億至8億3000萬美元，優於原預估的7億6500萬至8億美元，將成長25%至30%。（編輯：楊蘭軒）1130503