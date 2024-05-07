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受惠新產品專案占比提升 緯穎首季獲利創高年增約4成

2024/5/7 19:16
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（中央社記者潘智義台北7日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布第1季合併營收新台幣696.28億元，年減6.2%；但受惠新產品專案占比提升，第1季稅後淨利47.07億元，年增約4成，每股盈餘26.92元。

緯穎透過新聞稿表示，持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠已進入量產階段。

除獲利大增，緯穎統計，第1季營業淨利為58.56億元，稅前淨利為59.02億元，營業淨利、稅前淨利、稅後淨利與每股盈餘均創歷史新高。

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緯穎說明，受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增2.8個百分點至11.1%，營業淨利率年增2.4個百分點至8.4%，稅後淨利率年增2.4個百分點至6.8%；毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

緯穎看好雲端產業與人工智慧（AI）伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第1季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。（編輯：林興盟）1130507

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