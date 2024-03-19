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輝達GTC大會 緯穎秀整機櫃AI運算解決方案

2024/3/19 21:22
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（中央社記者潘智義台北19日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天宣布，在美國加州聖荷西（San Jose）舉辦的輝達（NVIDIA）GTC技術大會，緯穎將展示最新的整機櫃人工智慧（AI）運算解決方案和整機櫃液冷管理系統。

輝達（NVIDIA）GTC技術大會AI於3月18至21日舉行，緯穎說明，長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，目標在滿足生成式AI時代對大規模運算能力，以及先進冷卻解決方案不斷成長的需求。

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作為NVIDIA緊密的合作夥伴、首批搭載NVIDIA GB200 NVL72設計的公司之一，緯穎強調，此次全新發表的NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip支援最新的NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X800 乙太網路平台，與上一代GPU相比，不僅將生成式AI提升到兆級參數的規模，並且實現了30倍速快的即時大型語言模型（LLM）推理速度，並且降低25倍的TCO和25倍的能源消耗。

緯穎說，憑藉在高速資料傳輸、功耗效率、系統整合和先進冷卻方面的優勢，緯穎致力於打造最佳化的整機櫃液冷AI解決方案。（編輯：楊凱翔）1130319

#緯穎
#輝達
#雲端資料中心
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