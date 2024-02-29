台股上漲112點改寫收盤新高 2月勁揚逾千點

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（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天開低震盪走高，尾盤站上萬九大關，MSCI季度調整收盤生效，台股最後一盤漲勢收斂，終場上漲112.36點，收在18966.77點，未能站穩萬九，但仍創收盤新高。台股今天收月線，2月上漲1077點，漲幅6.02%。

加權指數今天終場收在18966.77點，上漲112.36點，漲幅0.6%，成交值新台幣4168.56億元。

大型權值股今天漲跌互見，晶圓代工雙雄台積電收在690元，下跌8元，跌幅1.15%，聯電收48.85元，上揚0.7元，漲幅1.45%；IC設計大廠聯發科收1140元，上揚2.24%，加上多檔題材股漲停，帶動指數上攻。

系統韌體設計商系微收漲停293.5元，半導體廠務軟體供應商大綜也以漲停價127.5元作收。

全球市值最大加密貨幣比特幣28日交易價格衝破6.4萬美元，帶動板卡廠多檔股票漲停，映泰收在26.65元、撼訊99.7元；麗臺未能鎖住漲停價146元，收在144元，上揚8.27%；承啟盤中大漲逾8%，終場上漲4.05%。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎去年每股盈餘68.88元，擬配息每股42元，配息率逾6成，帶動今天股價收在漲停價2330元。

貨櫃三雄長榮收在165.5元，漲幅3.76%，陽明、萬海分別上漲2.68%、4.78%；載送鐵礦、煤炭為主的海岬型船舶運價走揚，帶動散裝航運股漲勢，慧洋-KY、裕民、四維航、台航分別上漲5.68%、3.73%、4.15%、2.46%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀接受電訪表示，資金行情熱度未減，台股漲多整理過程，只要未跌破5日均線，都可偏正向思考，可低買高賣；題材股、中小型輪漲過程，半導體、人工智慧（AI）、重電、生技、原物料、散裝航運都有表現機會。（編輯：楊蘭軒）1130229