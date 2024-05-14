珠寶金飾價高外食費漲 高所得家庭反而通膨更有感

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）今年以來，國內出現特殊現象，高所得家庭承受的物價壓力竟高於低所得家庭，一反常態。主計總處官員點出兩關鍵，一是國際金價飆高，導致高所得家庭會購買的珠寶、金飾更昂貴，二是外食費高漲，高所得家庭外食、上館子的比例又較高。

主計總處按月發布國內物價概況，也會公布所得層級別的消費者物價指數。大多數時候，可支配所得最高20％家庭（高所得家庭）CPI漲幅會低於可支配所得最低20％家庭（低所得家庭），換言之，高所得家庭感受到的物價壓力，相較低所得家庭更小。

主計總處官員說明，低所得家庭平均CPI漲幅常常大於高所得家庭，是因食物類漲幅通常較大，占比在低所得家庭又較高，使得低所得家庭對物價上漲更有感。

不過今年以來，高所得家庭CPI大多超越低所得家庭，令人意外。以3、4月數據來看，高所得家庭CPI分別為2.14%、1.95%，均高於低所得家庭的2.09%及1.93%。

主計總處說明，高所得家庭的「雜項類」權數大於中低所得家庭，近幾個月雜項類漲幅又較顯著，是讓高所得家庭CPI反轉超過低所得家庭的關鍵。

主計總處官指出，推動漲幅擴大的因素，在於「雜項類」當中的「個人隨身用品」飆高，4月衝上6.07%，創108年9月以來的最大漲幅。

至於「個人隨身用品」是什麼，為何漲勢驚人，主計總處官員指出，個人隨身用品包含金飾珠寶、鐘錶、皮包及行李箱等項目群，其中金飾珠寶面對國際金價狂飆，突破每盎司2000美元仍持續改寫新高，而「大多高所得家庭金飾珠寶買比較多」。

主計總處資料顯示，4月「金飾及珠寶」年增率衝上18.39%，創103年1月、發布以來的最大漲幅。

主計總處官員說明另一個因素，不論哪種所得家庭，都有食物類支出，但近期外食費漲幅居高，蔬果等食材價格相對平穩，而低所得家庭採買食材、壓力較小，高所得家庭則可能常去餐廳消費，對外食費上漲會更有感。（編輯：郭無患）1130514