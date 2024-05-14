TSIA：半導體可望健康成長 台灣供應鏈無可取代

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（中央社記者張建中台北14日電）台灣半導體產業協會（TSIA）執行長吳志毅今天表示，半導體產業未來將會持續健康成長，台灣供應鏈無可取代，不過應建立更具韌性的生態系。

吳志毅今天出席半導體創新暨產業新創高峰論壇，剖析台灣半導體產業的優勢及挑戰。他指出，政府在台灣半導體產業發展過程扮演重要支柱，建立基礎架構，並培育適合半導體工廠的人才，這是台灣的優勢。

吳志毅說，目前許多國家爭相發展半導體產業，不是投資晶圓廠就會形成產業聚落，不是買儀器設備就可以生產3奈米技術，台灣是經過50年才建立起半導體產業鏈，如今其他國家至少要20、30年才能夠建構產業鏈。

吳志毅表示，回顧全球半導體產業過去發展，每10年會在應用有重要進展，人工智慧（AI）將是未來重要應用，他認為，摩爾定律會一直延續下去；此外，還有新材料，未來也會朝向系統微縮發展，半導體產業將會持續健康成長。

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摩爾定律是由英特爾（Intel）創辦人高登．摩爾（Gordon Moore）提出，他發現，因製程技術提升，晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍，「摩爾定律」也成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。

吳志毅表示，台灣半導體產業供應鏈未來5年、10年仍將無可取代，不過，應建立更具韌性的生態系，並強化人才、研發及水電設施。他說，半導體產業絕對要產、學、研界一起合作，晶創台灣計畫應凸顯產學計畫。（編輯：張良知）1130514