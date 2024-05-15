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財部：記帳士個資行政檢查 持萬筆資料業者優先入列

2024/5/15 17:48
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（中央社記者張璦台北15日電）防個資外洩，財政部賦稅署今天表示，將於7月啟動記帳士、記帳及報稅代理人個資檔案安全維護管理行政檢查，預計在全國8864家業者中抽查709間，並針對持有個人資料筆數達1萬筆的26家業者，優先納入檢查對象。

財政部賦稅署副署長陳慧綺今天在例行記者會指出，為落實記帳士、記帳及報稅代理人對個人資料檔案的安全維護與管理，防止個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，賦稅署繼去年首度辦理行政檢查計畫，今年將繼續授權各地區國稅局就轄內業者辦理檢查。

陳慧綺表示，行政檢查預計在所得稅報稅季後的7月啟動、至年底為止，並將在全國8864家業者中抽查709間，各地區國稅局訂定的抽查比率落在5%到15%，且這次檢查將針對持有個資筆數達1萬筆的業者，優先納為檢查對象，推估全台約有26家。

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陳慧綺進一步指出，雖然根據去年檢查結果，並沒有業者出現違失情形，仍提醒業者，依個資法規定，記帳士、記帳及報稅代理人若未採行適當的安全措施，防止個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，或未訂定個人資料檔案安全維護計畫、或業務終止後個人資料處理方法者，將依規定處以罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，則按次加重處罰。

她表示，為強化記帳士、記帳及報稅代理人的個資保護意識及相關防護措施，各地區國稅局除透過座談會等方式，加強轄內業者宣導，並就持有個資筆數達1萬筆且客戶數達相當規模者，分階段協助輔導其自行檢視，及評估取得個資保護管理或資訊安全檢驗認證的必要性，以提升個資保護意識及防護措施。（編輯：翟思嘉）1130515

#財政部賦稅署
#國稅局
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