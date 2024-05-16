創意：系統廠自研AI晶片添機會 中長期營運有信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹16日電）IC設計服務廠創意電子總經理戴尚義今天表示，在AI浪潮下，系統及品牌大廠積極投入資源自行開發客製化應用晶片（ASIC），創意的機會大增，對於中長期的營運充滿信心。

創意今天召開股東常會，董事長曾繁城說，俄烏戰爭還沒有結束，對於消費性經濟會有影響，不過整體產業還是會有些微成長。

戴尚義表示，過去1年，遠距工作和遠距教學等因疫情而起的相關需求已經消退，總體經濟有高度不確性，俄烏戰爭持續干擾消費性市場，因為過去儲備高度庫存，消費市場持續庫存修正。

戴尚義說，半導體產業因為人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）等新興應用成長，但整體仍多呈現下滑趨勢。創意2023年營運成長動能不減，營收新台幣262.41億元，連續4年創新高，每股純益26.18元，為歷史次高。

他表示，受惠AI、網路通訊領域成長，以及ASIC需求帶動，創意設計服務業務維持成長，晶圓產品業務受惠儲存及網路通訊領域成長，成長12%。

因5奈米客戶委託設計專案遞延影響，創意去年毛利率稍微下降，獲利未能維持成長趨勢，不過仍為次高水準，連2年賺進超過2個資本額。

戴尚義說，消費性電子持續庫存修正，不過，隨著生成式AI引發的AI浪潮，相關設備與應用需求大增，系統及品牌大廠更積極投入資源自行開發ASIC，創意的機會大增。

展望今年，戴尚義說，來自國際大廠的AI設計委託案仍將絡繹不絕，品牌客戶對於先進製程技術及先進封裝需求暢旺，全球ASIC市場商機不斷，創意營運亦將隨之成長。針對出口管制措施，創意將秉持謹慎選案政策，規避地緣政治風險。

戴尚義表示，相對於通用式晶片，ASIC的需求較為穩定成長，雖然設計時程較長，但產品生命週期亦較長，與合作夥伴也是長期關係，創意在AI方面的投資將會逐步轉換為中長期的成長動能。

他指出，面臨這波AI ASIC市場高速成長商機，創意將會以嚴謹的態度選擇客戶，並謹慎挑選具量產潛力的設 計服務專案。

戴尚義說，隨著中美貿易衝突接續而來的供應鏈版圖移動，以及先進製程應用晶片設計定案複雜化，是創意電子的挑戰與機會，對於中長期的營運充滿信心。

創意股東常會承認去年度財報，並決議通過每股配發14元現金股利。（編輯：林淑媛）1130516