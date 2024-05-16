搶攻移工跨境匯兌商機 東聯互動擬第2季登錄興櫃

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（中央社記者羅元駿台北16日電）曾獲選為國發會NEXT BIG國家新創品牌的東聯互動，後續順利導入國發基金注資，東聯互動總經理吳侑勳今天表示，公司主力耕耘移工跨境金融匯兌服務，目前在台市占率約15%，仍有成長空間，擬規劃今年第2季登錄興櫃。

東聯互動今天舉行興櫃前媒體茶敘，吳侑勳表示，東聯互動成立於2016年，主要業務為外籍移工跨境金流服務，2022年獲得金管會核發小額匯兌業務執照，並預計在今年第2季登錄興櫃，目前持股法人包括達盈創投、國發基金、益鼎創投、國泰金與中信金。

吳侑勳指出，東聯互動服務範圍涵蓋台灣、印尼、越南、菲律賓和泰國，並持續強化KYC（認識客戶）、AML（洗錢防制）、防詐等智能系統。目前在台活躍用戶累積逾20萬人、市占率約15%，2023年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，平均每天匯款金額超過7900萬元。

吳侑勳介紹，EUI Money 的app匯款服務，目前已支援印尼、菲律賓和越南語，移工透過超商通路即可跨境匯款，解決目前銀行滲透率低及匯款成本高等缺點。

談到引進國發基金成為股東的原因，吳侑勳說明，當初是引入「加強投資策略性服務業實施方案」，並被達盈創投評估相中投資，且於2023年國發會第2屆的NEXT BIG（國家新創品牌）評選中，入選科技金融類的代表。

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東聯互動2023年合併營收3.41億元，年增108%，稅後獲利0.6億元，年增200%。今年第1季營收1.05億元，較去年同期成長49.63%。吳侑勳指出，未來隨用戶成長、東南亞持續拓展及新服務貢獻下，期許成為金融科技、普惠經濟服務的領導者。

依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」規定，非銀行及非電子支付機構若有意經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向金管會申請許可。目前市場上獲准經營移工國外小額匯兌業者尚有的統振、數位至匯及美家人力資源。（編輯：潘羿菁）1130516