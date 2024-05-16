上市公司第1季總稅前盈餘達8638億元 年增33.94%

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）上市公司第1季財報全出爐，根據證交所統計，除了14家金控公司，以及廷鑫、昶虹等2家未申報，總共994家上市公司，今年第1季總稅前淨利為新台幣8638億元，較去年同期大幅成長33.94%。

證交所表示，本國及第一上市公司合計996家（含創新板公司14家，不含金控公司14家），除廷鑫、昶虹無法如期出具財務報告，其他994家公司都已完成第1季財報的申報作業。

根據統計，全體上市公司第1季總營收為8兆6945億元，比去年同期成長3.65%；總稅前淨利8638億元，更較去年同期大幅成長33.94%。

其中本國上市公司第1季營收8兆4869億元，年增3.67%；稅前淨利8396億元，年增率高達34.12%。第一上市公司第1季營收2076億元，年增3.18%；稅前淨利242億元，也較去年同期增加28.04%。

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第1季獲利成長較大的產業主要為航運業、電腦及週邊設備業，和半導體業。其中航運業因運價上升及疫後客運復甦，帶動獲利大躍進。電腦及週邊設備業則受惠AI伺服器出貨勁揚，推升獲利。半導體業同樣因為AI與資料中心需求強勁，加上智慧型手機及消費性電子穩健回溫，帶動獲利成長。

至於第1季獲利衰退產業主要為電器電纜、塑膠工業及建材營造。電器電纜因不銹鋼需求低迷，以及去年有處分投資收益墊高基期，今年獲利銳減。塑膠工業則因同業擴張產能，加劇產品供過於求態勢，進而壓縮利差影響獲利表現。建材營造則是去年同期有較多建案認列，以及一次性處分利益，今年相對較少，以致獲利衰退。（編輯：潘羿菁）1130516