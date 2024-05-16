立委籲調降進口保健食品關稅 經部1個月內提評估報告

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（中央社記者劉千綾台北16日電）台灣進口保健食品關稅達30%高於鄰國，朝野立委今天呼籲應調降關稅。經濟部表示，將在1個月內提出產業評估報告，蒐集業者意見、以及若調降對產業影響，因此是否調降進口關稅，仍須多方討論，並遵循相關作業機制。

國民黨立委王鴻薇、民進黨立委王世堅今天於立法院財政委員會關切台灣進口保健食品的關稅30%，遠高於美國6.4%、韓國8%、中國大陸8.5%和日本14.5%，建議台灣進口保健食品關稅應調降，健全台灣生技產業發展，並兼顧消費者權益。

財政部次長阮清華表示，目前保健食品進口關稅稅率為30%，是根據當年加入世界貿易組織（WTO）的承諾關稅，未來關稅是否調降需尊重主管機關意見，財政部關務署為執行單位，並非決策單位。

今天代表出席的經濟部產業發展署副組長盧碧黛回應，經濟部會在1個月內，向財政部提出產業評估報告。

經濟部官員會後說明，過去已針對相關議題與業者討論，國內業者擔憂調降進口關稅將影響競爭力，但經過調查，就進口保健食品成本而言，管銷比關稅的成本還要大，因此未來即便調降關稅，也不會馬上反映至售價，評估對國內產業影響不大。

針對委員關切進口保健食品關稅過高議題，經濟部官員表示，後續會持續與業者溝通，將在1個月內向財政部提出產業評估報告，包括產業意見、調降對產業等影響；若未來真的調降，也須給予業者緩衝時間。

官員強調，尚需與進口商、國內業者等多方討論，後續也須遵循財政部關稅稅率委員會相關程序。（編輯：潘羿菁）1130516