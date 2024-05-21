投資人了結獲利 亞股收跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港21日綜合外電報導）亞洲股市今天在投資人獲利了結的拖累下，終場收跌。同時，國際大宗商品價格飆漲也引發投資人關注。

法新社報導，投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）公布5月政策會議紀錄，盼於官員對連3度超乎預期的通膨數據進行評估的同時，得以一窺他們的想法。

不過後來美國公布數據顯示上個月物價走緩，重燃聯準會今年可能數度降息的希望。有人認為可能於7月或11月首度降息。

然而，聯準會諸多決策官員仍然警告，除非確認調高借貸成本措施奏效、通膨真正受控，否則無意降息。

前一個交易日華爾街股巿那斯達克指數收盤創新高、道瓊工業指數收跌，亞股投資人關注大宗商品價格走升，態度趨於謹慎。

銅因為運用廣泛，成為衡量經濟狀態關鍵指標。銅價昨天漲破每噸1萬1400美元；金價昨天盤中創新高後略微下滑；銀價也約莫來到11年新高。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「中國銅冶煉廠產量減少，供應吃緊導致銅價已經上漲1個月。」

他說：「最近必和必拓集團（BHP）對英美資源集團（Anglo American）的收購計畫，提升對電動車、再生能源和人工智慧等快速成長產業需求前景的關注度。」

亞洲主要股市，日股基準日經指數收跌0.3%，來到38946.93點。港股恆生指數收跌2.1%，來到19220.62點。上海綜合股價指數收跌0.4%，來到3157.97點。

至於其他亞股，首爾、新加坡、台北、威靈頓、雅加達和馬尼拉股市皆收跌。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130521