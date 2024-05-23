看中國電動車競爭 鴻華先進：提升競爭力最重要

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天上午舉行股東會，總經理李秉彥表示，全球布局不可能排除中國品牌電動車競爭，提升自己的競爭力最重要，鴻華先進持續自己設計開發電動車款，依照順序布局台灣、東南亞、美國、歐洲市場。

李秉彥表示，鴻華與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，交車進度順利；首波n7電動車交付到一定比例後，可能會有第2波預購規劃，但細節「問納智捷比較清楚」，希望盡快縮短消費者等待的時間。

談到中國品牌電動車導入台灣市場的傳言，李秉彥指出，「這個聲音一直沒停過」。面對中國電動車競爭，他說，「就算台灣沒遇到、海外也會遇到」，在全球做生意，不可能排除中國品牌電動車的競爭，政府和民間企業各有想法，提升自己的競爭力最重要。

李秉彥表示，鴻華先進持續自己設計電動車款，會確保自己競爭力，無懼「誰會去哪個市場」，鴻華先進持續依照順序布局台灣、東南亞、美國、歐洲市場，看好電動車市況持續成長。

鴻海日前透露，休旅車Model C、跨界（Crossover）車款Model B、和電動巴士Model T，除了台灣市場，也規劃向東南亞、美國和歐洲市場銷售。鴻海規劃在2025年在美國市場推出新車款；鴻海在日本也擁有2個委託設計製造服務（CDMS）客戶，並正推動3個CDMS專案。（編輯：張良知）1130523