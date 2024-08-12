鴻華推Model B量產和新車款 明年拚本業獲利

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天表示，下半年營運維持上半年趨勢，今年營收可較去年大幅成長，今年n7電動車銷售可達萬輛，今年底Model B電動轎車可完成認證量產；10月鴻海科技日，鴻華將推出1款新的原型電動車款。

在海外布局方面，鴻華表示，美國布局計畫進行中，未來電動乘用車布局北美和東南亞市場，商用車布局東南亞區域。鴻華規劃2025年或2026年，營業利益可望轉正。

鴻華下午舉行法人說明會，展望下半年和今年營運。發言人王理巍表示，下半年營運可維持上半年趨勢，有機會小幅增加，預估今年營收可較2023年大幅成長。

王理巍指出，鴻華在電動乘用車上半年交車量到4400輛，今年前7月交車5500輛，預估今年與裕隆旗下納智捷（LUXGEN）合作的n7電動車銷售量可達萬輛，裕隆展車據點也將倍增；至於商用電動巴士交車將在下半年顯現。

觀察全球電動車市況，王理巍不諱言指出，目前電動車市場發展有些雜音，2023年全球有兩位數百分比成長，今年上半年市場規模成長僅個位數百分比。不過長線來看，電動車成長發展和預期不會差太遠。

談及高雄電動巴士新廠進展，王理巍表示，鴻華在高雄橋頭科學園區投資商用電巴工廠，今年4月已動工，預估2025年第3季可進入量產，年產能可到500輛。

鴻華總經理李秉彥說明，鴻華正積極推動電動巴士國家隊認證，預估最快第3季可完成，鴻華按照政府規範，結果以合格認證為主。

至於其他新車款布局，王理巍透露，在10月上旬的鴻海科技日，鴻華將推出1款全新原型電動車；Model B跨界（Crossover）電動車量產車型會公開亮相，今年底可通過認證量產掛牌；未來Model C車款持續交付。

在海外市場布局上，王理巍指出，美國布局計畫進行中，乘用車初期鎖定北美和東南亞市場，商用車布局東南亞區域，台灣只是首發市場，全球才是目標市場，鴻華客戶洽商對象包括傳統和新創的原廠委託製造（OEM）和整車車廠等。

根據業者統計，電動車n7在7月共交付1010輛新車，連續4個月每月交車超過千輛，今年前7月累積已達4702輛。（編輯：張良知）1130812