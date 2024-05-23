亞股走勢不一 輝達財報利多抵銷Fed利率疑慮

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（中央社香港23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）最近一次政策會議紀錄顯示，由於通膨難以降到目標水準，官員將維持高利率政策一段時間，亞洲股今天走勢不一。

法新社報導，不過美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）財報優於預期，稍微抵消這項消息帶來的影響。

近來數據顯示通膨放緩、就業巿場走軟，引發聯準會將於9月前開啟降息腳步的期望，近日一波漲勢，讓巿場得以喘息。

不過，多名決策人士希望看到物價受控明證的警告，讓投資人重新思考。

聯準會昨天公布最近一次政策會議紀錄顯示，將通膨降到2%目標的進程緩慢，令決策人士受挫。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家紐金特（Taylor Nugent）表示，外界認為這項會議紀錄「較預期稍微鷹派些，但與聯準會官員最近會議普遍接受按兵不動、持觀望態度的作法大致上一致」。

亞洲主要股市，日股基準日經指數收漲1.3%，來到39103.22點。港股恆生指數收跌1.7%，來到18868.71點。上海綜合股價指數收跌1.3%，來到3116.39點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、曼谷皆收跌。新加坡、威靈頓、台北和馬尼拉股市則收漲。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130523