內需動能續存 4月零售、餐飲營業額均寫同期新高

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（中央社記者劉千綾台北23日電）經濟部今天發布4月零售及餐飲業營業額統計，內需動能持續發酵，帶動營收皆創歷年同月新高，但經濟部表示，由於4月假日天數減少，以及食安風波衝擊外食意願，4月餐飲業營收為新台幣800億元，僅年增0.7%，後續影響尚待觀察。

經濟部統計處今天公布4月零售業營業額為3872億元，年增1.6%，連續32個月正成長，顯示內需動能持續；累計前4月營收為1兆5710億元，與單月表現同樣寫下歷年同期新高，年增3.2%。

進一步分析，4月綜合商品零售業營收為1226億元，年增1.5%。其中超級市場、便利商店皆為正成長，分別年增3.6%、5.8%，主因為業者積極布點擴大營運規模、以及推出新品促銷活動。

百貨公司及量販店則因假日天數較去年同期減少，造成來客數下滑，營收分別年減1.1%及2.5%。經濟部統計處副處長黃偉傑指出，今年4月假期比較少，共10天，比去年4月相比減少3天，使得假日商機挹注減少。

汽機車零售業方面，受惠新款電動車上市熱銷，營收為740億元，創歷年同期新高，年增2.0%。

展望未來，黃偉傑表示，今年內需穩定成長，零售業表現將持平，在母親節送禮和季節家電商機帶動下，預估5月零售業營業額為3896億至4013億元，表現介於年減0.5%至年增2.5%。

餐飲業方面，黃偉傑表示，受假日天數減少和食安事件等影響，3月營業額為800億元，雖為歷年同期新高，但成長幅度縮小至0.7%；其中餐館營收為635億元，年減2.2%，轉為負成長。

累計前4月餐飲業營收為3441億元，為歷年同期新高，年增5%。黃偉傑指出，餐飲業後續是否受食安事件影響，尚待觀察，預估5月餐飲業在母親節聚餐、夏季飲品商機挹注下，營收可達852億至876億元，年增4.5%至7.5%。（編輯：潘羿菁）1130523