陽明：航運景氣波動劇烈 賺錢一定發股利

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（中央社記者江明晏台北24日電）針對股利政策，陽明董事長鄭貞茂今天回應股東表示，航運業景氣波動劇烈，「只要公司賺錢，就一定發股利」；總經理杜書勤表示，第3季仍有旺季效應，但對比疫情時期，需求確實沒這麼大，明年也有新船運能挹注供給。

陽明今天召開股東會，會中通過每股配發現金股利2元，並完成董事改選，共有董事10名及獨董5名，當選董事名單為交通部代表人鄭貞茂、賀陳旦、戴佐敏、陳純純，國家發展基金管理會代表人施克和、張建一、許婉琪、陳方元，台灣港務公司代表人陳劭良、台航代表人劉文慶；獨董當選人為唐達興、邱晃泉、熊正一、黃智聰、蔡豐明。

股東會後召開董事會推選董事長，由鄭貞茂續任。

在股東會時，陽明小股東發言直指，對比長榮大方配息70元現金股利，認為陽明的股利政策對照顧股東權益不夠周全。陽明2022年、2023年均配發每股20元現金股利。

鄭貞茂回應，過去股利配發優於對手，航運業是景氣波動劇烈的產業，過去這幾年老天爺造就的環境讓大家賺到錢，有兩年股利歷史新高，去年賺1.37元，董事會經過激烈討論後，決議超額配發2元，今年應可以賺錢，「只要公司賺錢，就一定發股利」，

有許多股東關心帳上保留盈餘，他表示，未來航運業市場還有很多不確定性，很多股東詢問資本支出如何改善並配合環保法規，加上造船成本昂貴，沒有先進船隊很難跟同業競爭，航運業是一個大起大落的產業，公司經營團隊會盡量讓營運狀況保持盈餘，希望股利也穩定。

陽明總經理杜書勤會後接受採訪時表示，原本以為今年是供過於求，受紅海危機影響，目前看來第3季還是有旺季效應，「櫃子也都缺」，而西地中海轉運港也出現塞港情形，隨著第3季傳統旺季來臨，碼頭可能會更塞，陽明也通知攬貨業者將會加收旺季附加費。

和疫情時期相比，杜書勤表示，最近運價震盪不會像疫情時期這麼大，需求也從實體回歸到服務業，需求沒有像疫情期間那麼大，而供給端明年也會增加，預計有190萬TEU（20呎櫃）的新船運能新增。

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萬海23日舉行法說會，總經理謝福隆也表示，歐洲需求旺季提早在5月報到，造成市場供需非常失衡，此效應也從長程遠洋線挹注到近洋航線，地緣政治未緩解前，第3季運價還是有撐，有利營運表現。

此外，甫出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）運價連7漲，4大航線運價持續走高。受惠供需再度陷入緊張，貨櫃三雄今天股價強勢表態，長榮收盤上漲5.02%、陽明收漲3.09%、萬海漲5.34%。（編輯：張均懋）1130524