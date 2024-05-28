凱基人壽：股市來到預期高點 未來選股2條件考慮

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（中央社記者羅元駿台北28日電）開發金今天舉行法人說明會，旗下小金雞凱基人壽受惠於首季股票實現利益，帶動整體稅後淨利成長12.9%；展望台股表現，凱基人壽總經理郭瑜玲表示，「股市點數來到大家預期的高點」，不會因為想多增加股利就加碼，未來選股會將資本利得與股利綜合考慮。

開發金今天舉行2024年第1季線上法人說明會，開發金今年首季稅後淨利為82億元，每股盈餘0.49元。

凱基人壽首季稅後淨利51.5億元，較去年同期成長12.9%。截至首季股票部位在1817億元，占整體資金比重為7.9%，投資報酬率為11.91%，國外股票為821億元，報酬率為5.81%；凱壽2023年的隱含價值為4277億元，年成長15%。

談到台股展望，郭瑜玲直言，「股市點數來到大家預期的高點」，不會想為了多增加股利就加碼投資，未來選股策略會以資本利得與股利一併考慮。

另外，郭瑜玲也提到，為壯大自有通路與保費收入成長，將讓凱壽業務通路占比從42%提高到60%。

凱基銀說明，第1季稅後淨利15億元，其中財富管理手收較去年同期成長56%、個人信貸成長23%、房貸成長8%。

凱基證第1季稅後淨利29億元，較去年同期成長53%，其中財富管理手收較去年同期成長65%；未來持續發展財富管理業務，並結合香港與新加坡平台，拓展海外與區域財管業務。

開發金控總經理楊文鈞表示，過去數年內，開發金的轉型策略已展現成效且內化為企業精神，現任管理團隊將以國際化視野與在地化經驗，帶入新資源及新思維，強化各子公司的策略執行效率，並以「One KGI」的精神發揮最大綜效。（編輯：潘羿菁）1130528