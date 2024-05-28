匯率投資兩頭賺 壽險業4月賺472億創9個月新高

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（中央社記者謝方娪台北28日電）4月新台幣續貶，助攻壽險業海外投資部位出現匯兌利益，加上資本市場走揚，壽險業趁勢實現資本利得，助攻整體壽險業4月稅前淨利達新台幣472億元，寫9個月新高。不過，產險業4月稅前僅賺14億元，創今年新低。

金管會今天公布，因新台幣兌美元4月貶值1.7%，壽險業海外投資有匯兌利益，加上資本市場行情熱，壽險業當月海內外投資利益較佳，推升4月整體壽險業稅前淨利達472億元，創近9個月新高，累計前4月稅前淨利達1432億元，相比2023年同期由虧轉盈。

前4月新台幣兌美元貶值5.55%，助攻壽險業避險前兌換利益達7885億元，截至4月底壽險業海外投資部位有66%進行避險，避險工具產生評價損失達5871億元、避險工具本身換匯成本達1379億元，加上提存1113億元外匯價格變動準備金，今年前4月壽險業匯兌淨影響數為負478億元。

若單看4月，壽險業避險前兌換利益為2442億元，避險工具產生評價損失達1682億元，避險工具換匯成本則降到至少今年新低、僅311億元，加上單月提存425億元外匯價格變動準備金，4月壽險業匯兌淨影響數轉正24億元，也是至少今年首見正數。

4月3日花蓮強震，對產險業4月損益稍有影響，加上其他險種理賠攤賠，產險業4月稅前淨利僅14億元，為近4個月新低，但累計前4月稅前淨利達107億元，年增112億元，相比2023年同期同樣由虧轉盈。

業主權益方面，截至今年4月底止，壽險業淨值降至2兆3705億元，月減1095億元，主要反映美國殖利率走揚，債券價值持續減損，壽險業持有金融資產評價損失加劇，但若對比2023年同期，壽險業淨值年增4618億元，增幅達24.2%。

產險業4月底淨值達1382億元，月增8億元、年增621億元，呈現雙增態勢，主因業務承保利益及財務投資利益雙雙成長。（編輯：林淑媛）1130528