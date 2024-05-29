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微熱山丘：在COMPUTEX展期設奉茶坊 展現台灣軟實力

2024/5/29 19:53（5/29 20:11 更新）
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台灣知名鳳梨酥品牌微熱山丘29日宣布，今年將攜手COMPUTEX打造「奉茶坊」。（微熱山丘提供）中央社記者何秀玲傳真 113年5月29日
台灣知名鳳梨酥品牌微熱山丘29日宣布，今年將攜手COMPUTEX打造「奉茶坊」。（微熱山丘提供）中央社記者何秀玲傳真 113年5月29日
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（中央社記者何秀玲台北29日電）2024年度科技盛會台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日登場，輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰等AI大咖都將來台。台灣鳳梨酥品牌微熱山丘今天宣布，今年將攜手COMPUTEX打造「奉茶坊」，在展會中透過「一杯茶、一塊鳳梨酥」的奉茶體驗，展現台灣軟實力。

COMPUTEX作為全球科技業者矚目的國際展會，聚焦於展現革新科技，每年吸引超過上萬名來自全球的專業人士共襄盛舉。

微熱山丘表示，台灣不只在全球科技發展中扮演關鍵角色，溫暖的人情味更是遊客們嚮往的最美風景，因此今年COMPUTEX攜手微熱山丘，以「奉茶坊」的方式，希望因COMPUTEX而到訪台灣的國際賓客，不只取得最新科技資訊，也能在展會中透過「一杯茶、一塊鳳梨酥」的奉茶體驗，展現台灣軟實力。

微熱山丘創辦人許銘仁日前接受中央社專訪時，談起與COMPUTEX緣分。他說，主辦單位原先是找微熱山丘贊助，沒想到最後變成與電腦展共同攜手打造奉茶坊，這樣的轉折，使微熱山丘團隊又驚又喜。

屆時微熱山丘的產品，將組合成「電腦展限定版本」，他說，「希望讓IT產業界大客戶，都能看到我們」，到時候黃仁勳很有可能吃到台灣經典鳳梨酥。（編輯：潘羿菁）1130529

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