股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.43角靠向32.5元

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）美債殖利率走揚，對股市帶來壓力，熱錢趕緊落跑，導致台灣上演股匯雙殺，台股今天暴跌近300點，新台幣兌美元重貶1.43角，收在32.441元，創3週以來最低水準，單日狂貶0.44%，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出24.89億美元大量。

美國公債殖利率走升，加上市場對聯邦準備理事會（Fed）降息時間及幅度感到擔憂，美股主要指數收黑。

台股今天持續拉回修正，盤中雖一度站回21500點，但尾盤賣壓加重，加權指數終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，摜破10日線。外資今天大砍435.07億元，不僅連3個交易日賣超，金額更創今年第4大。

新台幣兌美元延續貶勢，一早以32.32元開出後，跌幅持續擴大，最低32.458元；終場以32.441元作收，匯價連2貶。

外匯交易員指出，美元指數彈升、一度重回105價位，強勢格局讓亞幣不支倒地，加上外資獲利了結，從台股大舉提款並匯出，導致股匯雙雙重挫；雖然出口商跟著進場拋匯撿便宜，仍不敵強勁美元買盤，使得新台幣匯價靠向32.5元關卡。

外匯交易員分析，近期新台幣走勢隨台股震盪，不過台灣出口回溫，基本面轉好，應不至於一路走貶；此外，美國即將公布聯準會偏好的通膨數據、個人消費支出指數（PCE），料將影響金融市場下一步走勢，投資人屏息以待。（編輯：林淑媛）1130530