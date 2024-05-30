東洋通過配發股利3.5元 侯靜蘭宣示3大核心策略

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（中央社記者何秀玲台北30日電）學名藥廠台灣東洋今天召開股東會，總經理侯靜蘭表示，今年營運聚焦3大核心策略，包括困難學名藥外銷全球、授權引入新藥、持續自製新藥，藉此衝刺營收成長。

東洋今天股東會通過去年財報和盈餘分配，將配現金股利3.5元。

侯靜蘭表示，東洋朝國際化發展，今年第1大策略為困難學名藥外銷。東洋旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB去年外銷美國，銷量亮眼，未來將持續優化製程，並增加產能，未來會布局於全世界。

侯靜蘭進一步說明，第2核心策略為授權引入新藥，去年上市膽道癌用藥，去年納入健保給付。第3核心策略，為自製新藥研發。

不過她也強調，公司因開始研發自製新藥研發，影響今年4月自結獲利，但那是為了東洋中長期發展，做更好運營。

在自費疫苗方面，東洋持續向疫苗大廠CSL Seqirus代理進口細胞流感疫苗至台灣。侯靜蘭說，東洋目前代理的流感疫苗有2大類別，一種是公費自費都有的四價細胞流感疫苗，另一種是專屬65歲成人的佐劑流感疫苗。台灣東洋的流感疫苗在目前自費市場市占率約35%。

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去年甫推出65歲以上成人使用的佐劑流感疫苗，她指出，因是新產品上市，目前市占率較低，但隨著全球先進國家如美國、英國跟澳洲，分別在今、明年流感季，將此疫苗納入65歲以上長者優先推薦施打選項，甚至是政府直接公費採購的疫苗項目。

侯靜蘭說，她相信隨著市場接受度提高，以及民眾對分齡接種概念的理解，其市場接受度會越來越高，有機會提升市占率。（編輯：潘羿菁）1130530