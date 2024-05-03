東洋與北榮、高醫攜手新南向 創國內醫藥合作首例

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（中央社記者何秀玲台北3日電）癌症藥廠台灣東洋今天宣布，與台北榮總（簡稱北榮）與高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）合作新南向服務越南醫療，啟動合作備忘錄，寫下國內醫藥合作前進越南的首例，台灣東洋也希望長期能提升越南營收占比達雙位數。

為加大台灣醫藥產業協助越南醫療實質發展，台灣東洋、以及北榮與高醫等三方今天舉行「台越新南向-醫衛合作與產業發展MOU簽約啟動儀式」。

台灣東洋表示，三方攜手有望加深越南市場布局，寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」新模式，希望全面提升對越南醫療團隊與病患的服務，落實拓展國際市場產業發展的政策目標。

台灣東洋總經理侯靜蘭說，三方組成醫衛新南向「國家隊」，公司也於2011年獲准成立越南辦公室，為了深化鏈結，台灣東洋也在2023年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與越南4家醫院簽署合作備忘錄。

台灣東洋指出，今年更規劃新增3家越南醫院簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

台灣東洋資深副總經理王昱文向中央社記者表示，去年海外營收占比已達雙位數，其中越南營收占比雖僅占5%以下，不過本次透過三方合作，對東洋品牌形象來說為正面發展，未來越南長期目標希望能達到雙位數。

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北榮院長陳威明表示，北榮自2018年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就與產業界合作並簽署多份合作備忘錄；本次希望借重台灣東洋在越南累積多年的市場經驗與支持，期許雙方在互利基礎實現共贏。

高醫2018年起首度進入越南，2019年起陸續承接衛福部新南向醫衛合作計畫，包括印尼、馬來西亞及越南，2022年起負責南越（峴港以南）區域迄今；高醫院長王照元說，此次與台灣東洋合作凸顯「醫藥精品國家隊」所營造出產官學競爭優勢。（編輯：潘羿菁）1130503