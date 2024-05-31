御頂：與熊本市政府商議開發「台積城」的可能性
2024/5/31 17:31（6/1 09:24 更新）
（中央社記者江明晏台北31日電）旗下經營「晶宴會館」的御頂國際今天宣布，與熊本市政府商議開發具台灣文化的商業百貨「台積城」的可能性，御頂將舉行為期3天「御頂台灣祭」，帶領台灣特色餐飲進駐熊本試營運，盼凝聚台灣餐飲軟實力赴日發展。
台積電熊本廠區已正式開張，根據熊本智庫九州經濟調查協會估計，台積電在10年內創造的經濟效益上看20.7兆日圓，約新台幣4.35兆元。
御頂國際今天發布新聞稿宣布，旗下子公司「晶宴會館」目前與熊本市密切合作，將與熊本市政府商議共同開發具台灣文化的商業百貨「台積城」的可能性，除服務許多赴日工作的台灣人外，也希望透過台積電落地熊本議題行銷台灣，將台灣特色餐飲品牌行銷日本。
御頂指出，日本熊本市長大西一史於今年初會晤御頂國際董事長孫正強，除了研議雙邊城市文化交流外，日方也希望透過御頂在台灣的餐飲事業能力，使雙邊品牌進行交流，並深入將品牌落地。
御頂表示，管理團隊拍板決議，會將自身作為台灣品牌與熊本的橋梁，帶領台灣特色餐飲進駐熊本試營運，進行為期3天「御頂台灣祭」活動，展會期間除可測試品牌於當地潛力外，御頂國際也將力邀當地潛在買主、代理商前來，盼深耕熊本潛在商機發酵。（編輯：張均懋）1130531
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