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全球市值第2高公司 輝達有望超車蘋果

2024/6/1 12:18
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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達不久後將超越蘋果，成為全球市值第2高的公司。輝達是大量採用人工智慧（AI）應用程式的受益者，得以與長年是華爾街市值最大公司的蘋果較量。

路透社報導，像是OpenAI的聊天機器人ChatGPT等，幾乎所有AI的App都仰賴輝達（Nvidia）的高端晶片，過去3年這讓輝達股價激增近2倍，達到2.68兆美元。

相較之下，蘋果（Apple）今年稍早將市值第一寶座讓給微軟（Microsoft）。曾風光一時的蘋果正在努力因應iPhone需求疲軟與中國的激烈競爭；蘋果最新市值為2.92兆美元。

扎克斯投資管理公司（Zacks Investment Management）客戶投資組合經理馬爾伯里（Brian Mulberry）說：「這肯定值得注意，因為蘋果獨占鰲頭這麼長一段時間，尤其是在成長與創新方面。不過最近蘋果的創新曲線似乎趨於平緩，顯示未來成長步調放慢。」

「另一方面，輝達反而一直都能抓住一波又一波成長浪潮。從遊戲需求開始，接著是加密貨幣，現在是人工智慧，他們一直都能以創新完美配合需求，這等於爆炸性成長。」

輝達在標準普爾500指數與那斯達克指數占有重要地位，在引領美股寫下記錄新高發揮關鍵作用。標普500指數今年超過1/3漲幅是受惠於輝達。

輝達也成為2024年成長最快速的公司，市值從1兆美元增加到2兆美元，迅速超越亞馬遜（Amazon.com）、谷歌（Google）母公司Alphabet與沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130601

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