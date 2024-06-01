中國取消ECFA關稅減讓 學者：藉台美友好助傳產轉型

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中國宣布取消ECFA部分關稅減讓，中經院副院長王健全認為，受影響商品占出口比例較低，對整體經濟影響有限，但傳產與中小企業處於弱勢地位，政府應協助轉型分散市場，趁著與美國友好之際，爭取更緊密合作關係，謀求雙贏局面。

中國國務院關稅稅則委員會5月31日公告第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。

經濟部表示，受影響產品去年輸中金額估計約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%，評估對台灣的衝擊應在可控制範圍，經濟部已備妥政策工具，協助產業升級與分散市場。

王健全分析，中國取消ECFA部分關稅減讓，受波及產業多以傳產居多，占出口比重不高，對整體經濟成長率的影響有限；但必須留意，傳統產業、中小企業僱用的就業人口不容忽略，傳統產業現正面臨中國經濟弱化、取消ECFA部分關稅減讓、台灣無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等多重利空夾擊，「大環境對他們比較不利」。

王健全表示，高科技產業特別是半導體產業，確實為台灣經濟貢獻良多，但政府鞏固產業優勢的同時，也要注意傳產相對比較弱勢的問題，應更積極協助弱勢產業分散市場。

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近年台美關係緊密，王健全認為，台灣分散出口據點與美國去中化的利益一致，台灣政府應向美國爭取更多合作機會，同時布局印度、墨西哥等市場。

王健全說明，傳產及中小企業因資源有限，要分散出口據點，政府宜扮演更積極角色；對產業而言，東南亞市場通常會是首選，但東南亞市場與中國經濟淵源較深，台灣政府施力點有限，不妨藉著與美國往來日益密切，又有洽簽相關協定的同時，爭取更多經貿合作，扮演「利益共同體」，尋求雙贏局面。（編輯：林興盟）1130601