中經院王健全：為抑制通膨 央行升息是不得已決定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北21日電）央行宣布升息半碼打通膨，學者均坦言對此感到意外，不過中經院副院長王健全也認為，物價有易升難跌的黏著性，電價上漲更不容易控制漲幅，為抑制通膨、平穩物價，這也是央行不得已的決定。

央行今天舉行今年首場理監事會議並宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.875%、2.25%及4.125%調整為2%、2.375%及4.25%，自3月22日起實施。

王健全表示，物價易升難跌的黏著性，特別是外食、通訊娛樂等費用仍處高檔，當電價上漲後更不容易控制物價漲幅，央行的升息可以說是「預防性考量」。

王健全指出，長期來看台灣的物價與電價偏低，前幾年歐美嚴重通膨時，台灣緩漲慢慢釋放通膨壓力，不過近期台灣民眾對於消費財價格上漲有感，為抑制通膨央行不得已，只好升息面對。

中央大學經濟系教授吳大任接受電訪時表示，目前全球處於升息循環末端，但美國降息時程延後，台灣電價調漲在即且經濟不確定性仍高，對今天央行升息動作感到意外。

吳大任說明，台灣企業出口仍低迷，企業接單情況不理想、營收下降，加上4月將迎來電價調漲，讓企業財務負擔加重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳大任進一步分析，升息後房貸族利息支出增加，企業融資利息負擔也加重，而央行升息影響的途徑是透過加重利息負擔，抑制民間消費與廠商投資需求，當總需求下滑後，物價才可能下跌，卻也衝擊內需市場。

吳大任認為，央行會持續關注物價相關數據以及外銷內需的表現，若家庭或企業撐不住壓力而引發倒帳的金融性風險，未來都會是影響央行決策的因素。（編輯：潘羿菁）1130321