財劃法修正 財政部：近日邀集地方協商審慎研議

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（中央社記者張璦台北4日電）「財劃法」修正備受關注，財政部表示，現已在兼顧地方財政需求及維持中央財政韌性前提下，展開研修作業；地方財政不足問題，經統籌稅款及補助款的挹注，已有改善。

至於不均問題，財政部指出，需透過統籌稅款分配公式加以解決，日前已洽請地方政府研提分配公式指標建議，將於近日內邀集地方政府協商審慎研議，作為未來修法參考。

攸關中央與地方政府之間財源分配的「財劃法」被視為零和遊戲，由於各方意見紛紜，已有25年未修法；隨新內閣上任，民眾黨團、國民黨團及立委分別提出「財劃法」修正草案，累計達17案交鋒。

針對立委關切為何尚未有行政院版，財政部長莊翠雲指出，過去曾有5度提出「財劃法」修法版本，但因未獲共識，在立法院屆期不連續而沒有完成修法，現在就是在努力凝聚共識中。

立法院財政委員會明天將舉辦「財劃法修正草案」公聽會，據書面報告，針對修法調整擴大統籌分配稅款財源建議，財政部表示，鑑於台灣各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，全國所得稅徵起數近4成集中於單一地方政府。

同時，財政部指出，另有10個縣市，即便將其轄內徵起所得稅收全部撥供其使用，也不足其歲出（一個會計年度的支出）所需；為調劑財政盈虛，達成均衡區域發展目的，有關未來「財劃法」修正，將朝擴大中央統籌分配稅款規模方向規劃。

至於釋出財源規模部分，財政部表示，為維持各級政府財政穩健，有關中央與地方財源的垂直分配，應通盤審視中央與地方事權劃分，及近年整體財政概況，除考量地方財政需求外，中央財政也應維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化，氣候變遷等不時之需。

針對修法調整統籌分配稅款分配方式，財政部指出，近年地方財政狀況因統籌稅款及補助款等財源挹注，以往面臨不足問題，現階段已有明顯改善；至於不均問題，則需透過統籌稅款分配公式加以解決。

財政部表示，為強化分配公式的合理性，未來財劃法修正，除將研議劃一直轄市及縣市分配基礎，以避免地方財政差距擴大，也將朝強化財政努力、兼顧基本建設需求及發揮均衡區域發展等功能方向規劃。

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財政部說明，若在不改變現行統籌稅款各以一定比例分配各級地方政府的架構下，直接擴大統籌稅款規模，將造成直轄市獲配金額大幅增加，拉大直轄市、縣市間財政差距。

財政部指出，日前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，並就分配指標建議意旨、指標客觀性及普遍性等相關疑義，再次釐清；考量各地方政府均就其有利指標提出相關建議，意見仍屬分歧，經針對所提指標意見具同質性彙整歸納，將於近期邀集地方政府協商，希望縮小歧見、擴大共識，以利財劃法後續研修作業。（編輯：黃國倫）1130604