美商會：盼參與電價費率審查機制 確保友善投資環境

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（中央社記者曾智怡台北6日電）電力議題備受關注，台灣美國商會今天表示，價格驟升的不確定性將擾亂外商營運，盼參與台灣電價費率審查機制，此舉將有助各方交流不同意見，進而確保台灣友善投資環境。

台灣美國商會今天發布「2024台灣白皮書」，強調保持穩定電價以及透明的碳費機制，促進潔淨能源多元發展，以及解決人才短缺的相關政策，對於提高企業營運穩定性至關重要。

值得注意的是，能源委員會建議提升電價費率機制可預測性，打造可負擔的再生能源市場。美國商會說明，實施透明的電價審查機制對於在台製造商的成功營運至關重要；穩定的定價可使企業有效分配資源、投資基礎建設，並有效地制定策略。

美國商會指出，有意在台維持或擴大投資的跨國投資者擔憂，價格驟升的不確定性將擾亂營運、阻礙成長並產生不必要的風險。有鑑於此，商會認為，定價機制的研議過程，應將價格變化對於跨國企業的影響納人考量。

不過，美國商會強調，非常肯定政府的努力，在4月就最新的能源價格調整進行溝通，並針對不同產業面臨情況，安排相關的費率調整機制。

為確保此種作法得以延續，美國商會建議主要利害關係人，包括在台灣從事製造活動的外商投資者等，應得派代表參與相關的費率審查機制，例如參與電價審議委員會；或建立其他正式產業諮詢機制，如此將有助各方對費率及不同觀點進行即時且具建設性的意見交流，進而維持對外商投資者友善的商業環境。

台灣美國商會執行長林博智表示，美國商會能源委員會希望參與其中，確保與主管機關以及政府在這些關鍵問題上有更多的接觸。此外，美國商會成員遍布全球，可以從不同的市場帶來經驗，為台灣發展提供助力。

綠電供給部份，美國商會呼籲台灣改善再生能源投資環境，包含放寬國產化要求、改善與地方政府協調、建立海域周邊相關管理規範。美國商會理事長Dan Silver表示，根據最新商業景氣調查報告，有71%的成員對綠色能源供應表達擔憂。（編輯：林淑媛）1130606