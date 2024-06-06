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美國商會籲電價穩定 經部：電價審議兼顧成本與物價

2024/6/6 19:32（6/6 20:14 更新）
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台灣美國商會6日在台北發布「2024台灣白皮書」，台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）致詞。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日
台灣美國商會6日在台北發布「2024台灣白皮書」，台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）致詞。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日
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（中央社記者曾智怡台北6日電）美國商會今天公布2024台灣白皮書，強調保持穩定電價重要性。經濟部表示，國內電價費率審議是依據電業法第49條及電價公式規定辦理，考量電業成本及社會情勢等因素，兼顧反映成本、穩定電價及物價。

台灣美國商會2024台灣白皮書指出，電力價格驟升的不確定性將擾亂外商營運，盼參與台灣電價費率審查機制，此舉將有助各方交流不同意見，進而確保台灣友善投資環境。

經濟部能源署發布新聞稿表示，國內電價費率審議是依據電業法第49條及電價公式規定辦理，採專業電價審議公開透明方式進行，並考量電業成本及社會情勢等因素綜合決議電價調幅，兼顧反映成本、穩定電價及物價。

能源署說明，國內現有電價審議機制，一年檢討2次， 分別在每年4月及10月，電價審議會由消保團體、工總、商總及電力、經濟、法律、財務會計等領域學者專家及政府機關一起參與，進行專業審議，也會將各項電價成本及績效指標充分揭露。

能源署指出，俄烏戰爭後出現能源危機，國內電價漲幅相對其他國家明顯較低，例如許多國家直接反映於價格，2020至2023年間各國工業電價累積調幅，日本為36%、韓國87%、德國34%、法國160%及英國126%，而台灣工業電價調幅約僅上漲3成，相對和緩，即是考量民生物價和產業競爭力。

經濟部強調，感謝美國商會建議，會持續聽取產業建議，公私部門攜手吸引本國與外商投資，也請社會各界支持強化電力基礎建設，抓住人工智慧商機。（編輯：林克倫）1130606

台灣美國商會6日發布「2024台灣白皮書」，呼籲台灣政府增進與產業的合作，持續精進投資環境、增強韌性，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日
台灣美國商會6日發布「2024台灣白皮書」，呼籲台灣政府增進與產業的合作，持續精進投資環境、增強韌性，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日
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