生技廠傳捷報 光鼎生技與日廠簽約搶精準健康商機

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（中央社記者何秀玲台北6日電）生技雙雄晨暉生技與光鼎生技今天皆有好消息。晨暉今天宣布，旗下一產品入圍有「保健品奧斯卡」的美國全球營養成分獎，盼打進全球市場；光鼎生技宣布，攜手日本大塚電子、禾茂電簽三方合約，搶攻日本精準健康商機。

晨暉為保健營養原料大廠，自去年11月加入生技股王保瑞後，即整合集團資源、拓展海外市場；晨暉今年前4個月營收達新台幣3.3億元，年增108%。

晨暉指出，在新產品開發上，與子公司保瑞聯邦攜手合作，應用自有發酵技術與專利原料，開發出消費性產品，將在下半年上市，可望擴大產品出海口；晨暉提到，本次入圍美國全球營養成分獎，將有更好競爭利基，可打進全球市場。

核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技今天公告，與日本大塚電子及禾茂電簽署三方銷售合約，將共同於日本市場銷售光鼎生技旗下產品「Qsep Ultra」生物片段分析儀，搶攻日本精準健康商機。

根據合約，大塚電子將於3年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售，禾茂電也將協助共同推廣，光鼎生技則提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

光鼎生技指出，大塚電子是日本大型綜合醫療保健企業大塚集團旗下成員之一，該集團的生醫版圖擴及疾病診斷和治療以及營養保健品等領域，在日本境內擁有醫療保健通路。

光鼎生技表示，期盼藉由大塚集團在日本市場的銷售經驗和通路，擴大Qsep Ultra的滲透率，並進一步帶動光鼎生技旗下相關耗材與檢測試劑的銷售。（編輯：張均懋）1130606