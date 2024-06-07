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森崴能源：子公司承攬台電2期離岸風電 2025年底竣工

2024/6/7 21:16
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（中央社記者潘智義台北7日電）森崴能源今天表示，100%持股的富崴能源承攬台電2期離岸風電工程進度，預計今年底前完成水下基礎結構安裝，2025年進行風機組裝、葉片、塔架安裝等工程，2025年底竣工。

森崴能源表示，台電2期離岸工程認列收入，採完工比率法，統計至2023年底，已累計認列約24%工程款，扣除2026年預留的完工驗收款項，2024年及2025年將是主要工程款項的認列高峰期，預計將有65%左右的工程款項在今、明兩年認列。

森崴能源說明，子公司富威電力宜蘭50MW/172.5MWh E-Reg增強型動態調頻供轉服務，已於4月3日上線電力平台交易，儲能營收自4月起開始貢獻。

森崴能源指出，積極布局光電和風電案場，除參與離岸風電3-2期區塊開發案競標，並規劃在中部開發陸域風機，總裝置容量54.6MW，目前13座正申請施工許可，已取得10座使用同意回函，預計年發電量1億2731萬度。

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森崴能源表示，南部光電開發預計總裝置容量100MW，目前等待取得縣府同意函，預計年發電量1.25億度。星崴七股太陽光電開發計畫變更案，將興建77.52MW共同升壓站，預計8月取得施工許可，明年第2季前完工。

受惠於台電2期離岸工程施作認列收入，森崴能源今天公布5月合併營收新台幣14.03億元，創今年單月新高，年增152.08%。累計今年前5月營收為50.03億元，年增83.96%。（編輯：林克倫）1130607

#離岸風電
#台電
#森崴能源
#富威電力
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