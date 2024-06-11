保瑞5月營收創同期新高 獲美政府獎助培養人才

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（中央社記者何秀玲台北11日電）生技股王保瑞今天公告5月營收為新台幣16.88億元，年增55.76%，創歷年同期新高；保瑞受惠於兩大事業體包括全球CDMO（委託開發暨製造服務）業務與全球銷售業務穩定進展，今年4月甫加入保瑞集團的USL業務整合，也按照計畫執行中。

保瑞今年前5個月營收為61.88億元，年減8.68%，因第1季受到終止代理癌症用藥PAC，使營收較去年同期減少。

保瑞指出，子公司美國製藥公司Upsher-Smith Laboratories（簡稱USL）日前獲明尼蘇達州政府的支持，得到當地就業及經濟發展部轄下的工作技能合作聯盟（MJSP）專案獎助23萬美元，用來支持USL與當地最大的獨立技術學院Hennepin Technical College共同設立的職訓專案。

該專案不僅是保瑞集團接手USL以來，首次獲得州政府獎勵，更有助於保瑞集團以USL為基礎，持續強化美國銷售、開發CDMO業務的長期成長策略。

保瑞集團董事長盛保熙表示，在全球各國持續推動在地化生產的趨勢下，保瑞集團在美國的第一個製造廠區的發展規劃，將是進軍美國市場最關鍵的基石。在明尼蘇達州政府支持下，保瑞集團得以整合更多在地資源，投資培養各事業體中最重要的專業技術人才。

USL未來將有90多名生產技術人員接受一系列密集培訓，掌握新的自動化設備和機器人重點技術，也使第一線產線員工能具備優化營運效率所需的各項技能。（編輯：張均懋）1130611